“異例の短期決戦”となっている今回の衆院選。影響は学生が運営する期日前投票所にも及んでいます。キャンパス内に期日前投票所を設けている愛知県大府市の至学館大学。今回の衆院選で10回目の取り組みですが、運営する学生によると、テスト期間とも重なって学内で投票を呼びかける機会が少なかったといいます。さらに、今は春休み期間に入り大学に来る学生の数も減っていますが、3日は午後3時までに学生や地域の人ら72人が