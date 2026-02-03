鈴華ゆう子が、1月より開催中の全国7カ所を回るツアー＜鈴華ゆう子 Acoustic JAPAN Tour 2026 SAMURAI DIVA Premium Edition ー 粋 と 麗 ー＞のグランドフィナーレを神奈川・ビルボードライブ横浜にて開催することを発表した。本公演は、「麗」と「粋」二つの世界を一夜で体感できる特別構成で届けるライブになっているという。各ステージでセットリストが完全に異なる内容で、すべてを観ることで本ツアーの物語がひとつに結ばれ