アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が、2月13日よりIMAX（R）上映されることが決定。あわせて、神威VS鳳仙の超絶バトルシーンが解禁された。【動画】神威VS鳳仙の超絶バトルシーン本作は、空知英秋の漫画『銀魂』の連載開始20周年プロジェクト最後の大トリとして、完全新作画で描かれる劇場長編アニメ。“吉原炎上篇”に、原作では描かれなかったエピソードやシーンを加え、ワイドスクリーンのシネマスコープで映画化す