韓国発SF大作映画『超時空英雄伝エイリアノイド』より、約13ヵ月もの撮影期間を費やしたアクション大作の舞台裏を収めたメイキング映像第1弾が解禁。さらに、PART１、PART2 二部作連続入場者プレゼントの配布が決定した。【動画】韓国映画史上最大規模のプロジェクトの全貌が明らかに！撮影の裏側に迫るメイキング映像第1弾本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、