ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#5が3日放送される。#5では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。〜最強カリスマ集団衝突編」第3弾を放送。山本は“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）と共に、エリートホストが在籍するも営業不振が続く、歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の改革に挑んでいる。【写真】全員整形美