yukihiroは昨年2025年、L’Arc-en-Ciel、ACID ANDROID、Petit Brabancon、geek sleep sheepといった全プロジェクトが、ライヴ開催や作品リリースといった活発な動きをみせるなど、過密スケジュールを進行しつつ表舞台に立ち続けた。1月15日にはL’Arc-en-Cielの44th CDシングル「YOU GOTTA RUN」をリリース、同月18日および19日には東京ドーム2days公演＜L’Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-＞を開催