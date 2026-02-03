モデルの真山景子(47)が3日までに自身のインスタグラムを更新。美少女ぶりが際立つ幼少期の写真が話題となっている。 【写真】幼少期でこの“完成度"「こんな美少女見たことない」 真山は1月末に母親とのツーショットを公開し、「美人親子」と反響を呼んだことから、新たに家族写真などを投稿。「わたしは父親似です母は、昔から目鼻立ちのハッキリした綺麗な人でした。大人になって少し母親の面影も出て来たけど、