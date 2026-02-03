山形県内で雪害事故が相次いでいます。最上町内の水路で2日午後、意識を失って倒れている85歳の女性が発見され、その後、死亡が確認されました。除雪中に水路へ転落したとみられます。また、鶴岡市でも3日、雪下ろしをしていた78歳の男性が屋根から転落し、死亡しました。最上町若宮に住む85歳の無職の女性は、2日午後3時半前、自宅近くの水路の水の中で心肺停止の状態で倒れているのを近所の住民に発見され、その後、死亡が確認