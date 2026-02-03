１月３１日、東京で開かれた「春節聯歓晩会」で歌を披露する出演者。（東京＝新華社配信／胡暁格）【新華社東京2月3日】東京で1月31日夜、全日本華僑華人社団連合会による新春イベント「春節聯歓晩会」が開かれた。華僑・華人や日本の友人ら千人余りが集まり、熱気と温かさに包まれた雰囲気の中で、午（うま）年の春節（旧正月）の到来を迎える喜びを分かち合った。（記者/李子越、胡暁格、楊智翔）１月３１日、東京で開かれた「