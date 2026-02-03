お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34）が3日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ハライチの岩井勇気から「今年中に結婚するっぽい」とイジられた。番組の「ぽいぽいトーク」のコーナーで岩井は「すがちゃんは、今年中に結婚するっぽい」とフリップを出した。すがちゃんは「びっくりした。俺もX見て『結婚するの!?』って」と驚いたことを明かした。回答について「一応△にしておきま