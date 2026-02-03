お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34）が3日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。極貧生活を送っていた中学生時代を語った。すがちゃんは「中学生からなんですけど、徐々にみんなファッションに目覚めてくるじゃないですか。そのとき私服も買えなかったんで、そのときストリートっぽいStussyとかが流行った時期なんですけど買えないんで、私服も学ランに“あえて”するっていう」と