女優で歌手の其原有沙（24）が3日、東京都日野市の高幡不動尊金剛寺で毎年恒例の「節分会豆撒式」に参加した。22年10月に京王電鉄のイメージキャラクター「プラットガール」に就任し、4度目の参加で「今年はお天気にも恵まれ、皆さんのお顔が見ることができてうれしいです！」と声を弾ませた。終了後には「4度目となると段々コツをつかんできましたので、かっこいい投げ方の角度を日々研究して、昨日の夜は肩のマッサージをしてき