とちぎテレビ 2026年02月03日午後6時03分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度3の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは福島県、茨城県、栃木県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．８と推定されます。 栃木県 【震度3】 大田原市 宇都宮市 真岡市 益子町 市貝町 高根沢町