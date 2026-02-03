Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる企画となる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」が7日より、福岡会場での展示がスタートする。【別画像】Mrs. GREEN APPLEの展覧会ビジュアル本展覧会は、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo/Gt）の頭の中を旅するような、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間というコンセプトで制作