阪神の具志川キャンプ3日目、畠世周投手（31）が今キャンプ2度目となるブルペン入りし、順調な調整ぶりを証明するかのように120球の熱投を披露した。直球を中心にスライダー、カーブ、チェンジアップを織り交ぜ、「最後の方が（状態が）良かった。中継ぎとしては良くないかも」と冗談めかしつつも最後まで出力を落とさず投げきった体力面に、確かな手応えを感じた。「投げられるなら投げた方が良い」。移籍2年目、実戦に向け