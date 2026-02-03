歌手・津吹みゆ（２９）が３日、川崎市の坂戸御嶽神社で行われた「節分祭」にゲストで登場。豆まきに参加したほか、歌謡ショーでは新曲「夜桜の宿」などを熱唱し、現在挑戦中の「殺陣」も披露した。津吹は、２０１５年のデビュー以来、演歌歌手の活動のほかにオペラや芝居など他ジャンルにも積極的に取り組み、表現力を磨いてきた。デビュー１１年目となる今年は、「歌×殺陣のコラボショー」の開催を目標に掲げ、現在、プロの