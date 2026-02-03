2月3日、高石あかりがInstagramを更新した。【写真】落花生の粒が頭にくっついたお茶目SHOTも公開現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて、ヒロイン・松野トキ役を務めている高石。同日に大阪府・寝屋川市の成田山不動尊にて行われた「節分祭」には、同作で共演するトミー・バストウ、岡部たかしと共に参加した。今回の投稿では、高石は、「成田山節分祭に参加させていただき、豆全力撒きしてきました。」「皆さんからの声