NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で主演を務める髙石あかりが自身のInstagramを更新し、サワ役の円井わんとの2ショットを公開した。 参考：円井わん、『ばけばけ』サワ役で注目度急上昇『虎に翼』にも重なる“静から動”の芝居 「トキにとってのサワ、私にとってのわんさん！大切な存在です！」と綴られた投稿には、劇中の衣装である着物姿の2人が黒板の前に並ぶオフショットが。笑顔でピースサインを決める2人