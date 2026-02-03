高品質な体験と地域貢献が高く評価富山県に本社を置く若鶴酒造は2026年2月2日、同社の三郎丸蒸留所が英国のウイスキー専門誌「ウイスキーマガジン」による権威ある国際的コンテスト「ワールド・ウイスキー・アワード2026」において、ビジターアトラクション部門の最優秀賞を受賞したと発表した。旅行者など一般の消費者の訪問を受け付けるアトラクション施設として世界一の評価を得たもので、日本の小規模な蒸留所では初の受賞とい