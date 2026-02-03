石川の台頭には井上監督（左）も期待しているはずだ(C)産経新聞社昨季限りで現役を引退した元DeNAの三嶋一輝氏が、中日の春季キャンプを視察した。滞在時間は限られていたものの、現地で感じた空気は、現役時代に対戦してきた中日のイメージとは、また違ったものだったという。【写真】中日山本が慶大の先輩、高橋由伸氏と2ショットを披露した実際の様子まず強く心に残ったのが、球場に詰めかけたファンの存在だ。「ファンの多