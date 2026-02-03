●あす4日(水)は二十四節気「立春」…暦通りに昼は春先の過ごしやすさに●週末にかけては一気に寒波襲来 日曜日は市街地も積雪・凍結注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう3日(火)は「節分」。豆まきをして、恵方巻を食べる、という方も多いと思います。恵方巻は今年の恵方＝南南東を向いて食べますが、その「南南東」の方角を気象衛星ひまわりの画像で見ると、日本列島のはるか南に少々大きな雲の塊が… 暖かい熱帯の海の上で積