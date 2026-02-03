特大のポテンシャルを秘めた石塚の台頭が待たれる(C)産経新聞社巨人ファンにとっては、希望の星と言っても良いでしょう。2024年のドラフト1位、今シーズンで高卒2年目を迎える石塚裕惺です。花咲徳栄時代は侍ジャパン高校日本代表の「4番・遊撃」を務めた強打の内野手は、阿部慎之助監督の期待も高く、26年の飛躍に注目が集まります。【動画】また逆方向へ…石塚裕惺の豪州ウィンターリーグ第3号をチェックルーキーイヤーの