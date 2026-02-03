ファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）の公式Instagramは2月3日、投稿を更新。お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんがイメージチェンジしたショットを公開しました。【写真】近藤春菜の激変ショット「服もメイクも似合ってる」同アカウントは「お笑いコンビ『ハリセンボン』の#近藤春菜 さんが、かつての愛車に触れた！」とつづり、4枚の写真と3枚の画像を投稿。赤いロングヘアになった近藤さんの姿です。メ