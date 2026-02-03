元AKB48でタレントの西野未姫さんは2月2日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露しました。【写真】西野未姫の手料理「バランスも良くて美味しそう」西野さんは「今日は1日休みだったので夜ご飯作り頑張った」とつづり、1枚の写真を投稿。テーブルに並べられた、たくさんの手作り料理です。「炊き込みご飯白菜と厚揚げ豆腐の炒め物豚汁きゅうりの梅和え」とメニューもつづり、野菜中心で健康にも配慮されていることが