経済安全保障を担当する小野田大臣は、南鳥島近海で進めているレアアースを含む泥の採取について採算が取れないとしても取り組みは進めるべきだという考えを示しました。【映像】レアアース採取について考えを述べる小野田大臣小野田経済安全保障担当大臣「経済安全保障の観点から考えて、産業化がダメならそれで終わりなのか、産業的に成り立たなければそれで終わりなのかと言ったら、やはりそれは国家を守るための視点を持った