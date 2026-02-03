マーケティングリサーチ会社のアスマークは、20〜69歳の男女に「お米（ごはん）に関するアンケート調査」を実施した（調査対象条件：性別 男女・年齢 20歳〜69歳、サンプルサイズ：1000サンプル、割付：性年代で均等回収、調査期間：1月14日〜1月15日）、調査方法：Webアンケート）。近年、米価の高騰によって家計に与える影響が大きくなっている。農林水産省のデータによると、全国のスーパーで販売されるお米5キロの平均価格は、