将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で第3局1日目の対局を行い、永瀬九段が55手目を封じて指し掛けとした。あす4日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】芸術的…藤井王将と永瀬九段が選んだ“美”おやつ両者1勝1敗のタイで迎えた第3局は、初日から波