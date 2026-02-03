「大人の透明まる氷1個タイプ」（右）で作った氷生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、自宅でバー気分を味わえる製氷器「大人の透明まる氷1個タイプ」を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部量販店で2月から発売する。2019年に販売を開始した「大人の透明まる氷」はゆっくりと時間をかけて凍結させることで透明度が高くきれいな丸い氷が自宅で作れる製氷器。自宅でバー気分が味わえるとい