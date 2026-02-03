ノエビアグループの常盤薬品工業は、毛穴ベースメイク市場売上No.1（セルフブランドを対象とした毛穴ベースメイクブランドの売上金額（毛穴パテ職人 全アイテムの累計）2024年 TPCマーケティングリサーチ調べ）ブランド「毛穴パテ職人」から、毛穴隠し特化型の部分用下地「毛穴隠しスティック」を2月3日に発売する。なお、発売日はメーカー出荷日となる。購入可能日は各店舗によって異なる。2006年に誕生した「毛穴パテ職人」は19