矢野経済研究所は、国内の栄養剤、流動食、栄養補給食品市場を調査し、セグメント別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、栄養剤や流動食では人手不足を背景に「省力化製品」へシフトが進むことが明らかとなった。医療・介護現場の負担を軽減、業務効率化ニーズが加速するとみられる。2024年度の栄養剤、流動食、栄養補給食品の市場規模（メーカー出荷金額ベース）は、前年度比103.0％の1596億円と推計した。2