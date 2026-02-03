警視庁の警察学校で卒業式があり、454人の初任科生が警察官としての新たな一歩を踏み出しました。筒井洋樹 警視総監「都民が不安や恐怖に脅かされ、我々を必要としているとき、我々はその期待と信頼に応えなければなりません。我々の日常は都民にとっての非日常です。都民のために治安のプロとしてなすべきことを完全に実行する力を持たなければなりません」筒井洋樹警視総監はきょう、東京・府中市の警察学校で行われた卒業