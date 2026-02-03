将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局1日目が3日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で行われ、午後6時に永瀬が55手目を封じ、1日目が終了した。午後6時、永瀬が「封じます」と告げた。立会人の島朗九段（62）から封じ手用紙を渡され、対局室を退室。5分後に戻り、封じ手を島に手渡した。先手永瀬、