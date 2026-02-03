巨人の育成ルーキーの林燦(きら)投手と河野優作投手が春季キャンプでインタビューに応じました。林投手は立正大から育成2位で入団。河野投手は愛知学院大から育成4位で指名を受けました。ともに22歳の2人は2軍スタートで汗を流します。力強いストレートが持ち味と話す林投手は、ブルペンでは大先輩の小林誠司選手とバッテリーを組み、投球練習。「すごい光栄でした」と笑顔をみせ、「ピッチングの内容やそれ以上に雰囲気を盛り上げ