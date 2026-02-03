プロ野球・ロッテのサブロー監督が3日、春季キャンプ第1クールを総括。初めてブルペン入りしたドラフト1位ルーキー・石垣元気投手を絶賛しました。サブロー監督はキャンプインからの3日間に「みんなちゃんと自主トレをやってきてくれ、思ったより動けていた。仕上がりが早すぎるぐらいの選手もいて、こちらがストップをかけるぐらい」と順調な仕上がりに満足げ。「100点です」と、監督として初めて迎えた春季キャンプここまでを総