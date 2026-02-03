鹿島は3日、鹿嶋市内のクラブハウスで全体練習を行い、7日の百年構想リーグ開幕節・FC東京戦（味スタ）に向けて調整した。練習後に取材に応じたDF植田直通は「目の前に試合がある限り自分たちは負けてはいけない。獲れるものは全て獲る。どんな大会だろうと“鹿島が一番”だと証明していきたい」と新シーズンへ抱負を語った。鬼木体制2年目の進化を示す。9年ぶりにリーグ制覇した昨季はしぶとく競り勝つ勝負強さが際立ったが