タイ国籍の少女が日本で性的な接客をさせられたとする事件などを受け、タイ・バンコクで3日、日本とタイの警察当局が対策を協議しました。日本の警察庁の担当者らは3日、タイの警察本部を訪れ、人身取引事案に関する両国の連携について協議しました。協議は、去年、当時12歳のタイ国籍の少女が東京都内で性的な接客をさせられたとする事件や、日本に一時滞在しているタイ国籍の女性が中国人が経営するホテルで性的な接客をさせられ