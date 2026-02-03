俳優の木村拓哉（53）が3日、都内のTOHOシネマズ六本木で行われた、映画「教場Requiem」（中江功監督、20日公開）カーペットアライバルに登場した。ネイビーのスーツに身を包んだ「風間教官」こと木村がレッドカーペットに姿を見せると、待ちかねたファンからは「キャー！」と一段と大きな歓声が沸いた。木村は約10分間レッドカーペットをゆっくり歩き、何度も黄色い歓声が飛ぶ中ファンとの交流を楽しんだ。未来の警察官を育成す