日本や香港で多額の現金が立て続けに狙われた事件。このうち、羽田空港の事件で犯行に使われたとみられる車が乗り捨てられているのが見つかりました。JNNはきょう、その車の映像を入手しました。これは先月30日、神奈川県厚木市の河川敷で撮影された映像。奥の白い車を見ると、ボンネットが開いた状態でナンバープレートも外されているように見えます。この車は、先週金曜の未明、羽田空港で現金1億9000万円が奪われそうになった事