国会議事堂政府、与党は8日投開票の衆院選を受け、首相指名選挙を実施する特別国会を18日に召集する方向で調整に入った。選出された首相は直ちに組閣に着手し、皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て新内閣を発足させる運びだ。政権が継続した場合、2026年度予算案やその他の法案を審議し成立を図る構え。会期を7月中旬までとし、通常国会と同様に150日程度の日数を確保する案が出ている。複数の関係者が3日、明らかにした。次