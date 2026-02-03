3日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台前半で取引された。午後5時現在は前日比52銭円安ドル高の1ドル＝155円40〜42銭。ユーロは前日と同じ1ユーロ＝183円60〜64銭。前日に米サプライ管理協会（ISM）が発表した1月の製造業総合景況指数が市場予想を上回り、米経済の堅調さを示したことで米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測が後退した。日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢となった。市場では