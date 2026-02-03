『news every.』では、投票前に考える「政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。5日目は参政党をフカボリします。■高市人気に押され…「旋風」まだ吹かず衆議院解散翌日の先月24日、神奈川県で立候補予定者を集めた街頭演説が行われました。参政党神谷代表「今回の選挙の我々キャッチコピーはひとりひとりが日本です」参政党の神谷代表が登壇すると聴衆は増