※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年2月号からの転載です。一人コントのショート動画で人気を博す動画クリエイターのコウイチさん。学生時代から映画の世界に憧れを抱いていたという彼が、まもなく公開の『とれ！』で長編映画監督デビューをはたす。「いつかはという思いをつねに持っていましたが、想像していたよりも早くに声をかけていただいて驚きました（笑）。でも、こういうのって経験しないと力