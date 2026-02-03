2026年（第98回）では史上最多16部門ノミネートを果たした『罪人たち』と、12部門13ノミネートの『ワン・バトル・アフター・アナザー』が日本で「凱旋上映」を果たすことがわかった。 『罪人たち』は2026年2月13日（金）より全国7劇場で上映。『ワン・バトル・アフター・アナザー』は2月20日（金）より、公開時に好評を博したIMAX、プレミアム・ラージフォーマットのDolby Cinem