『全員記憶喪失オフィス』（増村十七/KADOKAWA）第4回【全20回】【漫画】『全員記憶喪失オフィス』を第1回から読む気がつくと部長の席に座っていた本部長子。頭を打ったらしく、記憶がない。名札によれば、ここは木漏れ日商事・経営企画部。そして周囲の社員たちも、全員そろって記憶喪失だった――。事故か事件かもわからないまま、迫るクビの危機を口八丁だけで切り抜けながら、失われた記憶と謎の真相に迫る。予想外の展開が