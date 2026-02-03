ＷＢＣ日本代表のソフトバンク・松本裕樹投手（２９）が３日、宮崎春季キャンプ初のブルペン投球を行った。滑りやすいとされるＷＢＣ公式球を手に３０球。改めて順応性の高さを証明した。「（日韓戦に招集された）昨秋から投げ続けているんで、大きな違和感なく投げられている」。適応に苦戦する投手も多い中でカーブ、スライダー、カットボール、フォーク、ツーシームを意図通りに投げ込んだ。とりわけ「フォークはイメージ通