【「SUUMO」×「モンスターハンター」コラボ駅広告】 掲出期間：2月2日～2月8日 場所： 新宿駅（メトロプロムナード） 渋谷駅（地下2階 田園都市線 改札外） 池袋駅（JR東日本 改札外北通路付近） 大阪梅田駅（2F JR連絡通路） リクルートが運営する不動産・住宅情報サイト「SUUMO」は、ハンティングアクションゲ