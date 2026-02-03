2日夜、石川県の小松空港の滑走路に穴が見つかり、この影響で3日、小松空港では10便以上が欠航となりました。河合 紗花 記者：「昨夜、あちらの滑走路上で、約20センチほどの大きさの穴が確認されたということです」航空自衛隊小松基地によりますと、2日午後9時頃、小松空港の滑走路の点検作業にあたっていた隊員が、滑走路上で穴を発見しました。安全のため、3日は午前に予定していた国内線12便、国際線2便の運航を見送り、自衛隊