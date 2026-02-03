VTuberグループ「にじさんじ」に所属する加賀美ハヤトが1st One Man Live "ALPHA ONE" をTOYOTA ARENA TOKYOで開催した。大変な盛り上がりをみせた本公演のレポートをお届けする。 開幕から圧倒的な歌唱力でファンを沸かす加賀美ハヤトファンたちのサイリウムが光り輝く中、生バンドのグルーブ感溢れる演奏と共に加賀美が登場。最初の曲は「ARE YOU READY? FIGHT!」。ファンたちの「FIGHT！！」のコールが会場に木霊する。それに負