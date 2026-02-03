巨人の会田有志３軍監督（４２）が３日、宮崎・都城キャンプ第１クールを総括した。徹底的な肉体強化を掲げてキャンプイン。この３日間の午前中は、６種類のサーキットトレーニングなど全て同じメニューを行い「午前中全部使って、狙い通りというか、良かったと思います」と振り返った。第２クールについて問うと「ブレずに午前中は徹底的なフィジカル強化」と即答。「ただ、その中で技術向上しないといけないので、課題に向