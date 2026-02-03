今回、Ray WEB編集部は彼氏の浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のあやかは、彼氏のリクが隠しごとをしているのではないかと疑っています。リクの部屋のなかを探したり、スマホを見たりしても怪しいものは見つからないけれど……？リクの不自然な態度を疑っているあやか。ある日リクのスマホを見ると、そこには見たことのないメールアドレスがありました。メールを開いてみると、衝撃の事実が発覚し……！？